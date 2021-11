COVID-19-Impfstoff von Moderna – wann welche Dosis und für wen?

Dass es bei der Bestellung von Corona-Impfstoffen wieder Höchstmengen für den mRNA-Impfstoff von Biontech (Comirnaty) gibt, für Spikevax von Moderna aber nicht, das hat viele Ärzt:innen und Apotheker:innen verärgert. Daraufhin bemühte sich Jens Spahn (CDU) am heutigen Montag, Vorbehalte gegen das Vakzin von Moderna für Booster-Impfungen zu zerstreuen: „Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin laut Nachrichtenagentur dpa. Der Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Professor Klaus Cichutek, sagte laut dpa sogar: „Wir sitzen hier in Deutschland im Schlaraffenland.“ So seien die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer hinsichtlich ihrer hohen Wirksamkeit und extrem seltener Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen gleichwertig. „In dieser Situation halte ich die Diskussion für unangemessen“, so Cichutek über die Debatte über die einzelnen Impfstoffe.

Die Vakzine (Spikevax und Comirnaty) könnten ohne Probleme kombiniert werden, sagte auch der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie der Berliner Charité, Leif Erik Sander. Es sei egal, ob man die Drittimpfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer oder Moderna vornehme. „Sie können das nehmen, was gerade da ist.“