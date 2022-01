CDC: Keine Häufung vorzeitiger Geburten nach COVID-19-Impfung

Wird COVID-19 in der Schwangerschaft symptomatisch, ist die Erkrankung mit einem erhöhten Frühgeburtsrisiko (2- bis 3-fach) assoziiert. Eine Häufung von Fehlgeburten oder Fehlbildungen ist bislang nicht berichtet worden. Das Risiko eines intrauterinen Fruchttodes gilt jedoch als erhöht. Aussagen wie diese gehen aus den im November 2021 aktualisierten „Empfehlungen zu SARS-CoV-2/COVID-19 in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett“ hervor. Auch eine plazentare Unterversorgung bei einer maternalen COVID-19-Infektion kann demnach derzeit nicht ausgeschlossen werden und die SARS-CoV-2-Infektion geht mit einem 1,5- bis 4-fach erhöhtem Risiko für hypertensive Schwangerschaftserkrankungen einher.

Es gibt also viele gute Gründe, sich am besten schon vor Eintritt einer Schwangerschaft, aber auch ab dem 2. Trimester in der Schwangerschaft impfen zu lassen. Wer dabei weiterhin Angst vor der Impfung hat, den dürften neue Studienergebnisse aus den USA beruhigen: Corona-Impfungen im zweiten und dritten Trimester einer Schwangerschaft haben laut einer großangelegten Auswertung in den USA nicht zu vermehrten vorzeitigen Geburten geführt.