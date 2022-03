Doch welcher der zugelassenen Corona-Impfstoffe führt am zuverlässigsten zu Antikörpertitern in der Muttermilch? Um Stillenden und auch Gesundheitspersonal bei der Entscheidung zu unterstützen, haben Wissenschaftler aus den Niederlanden vier COVID-19-Impfstoffe – Comirnaty (Pfizer/Biontech), Spikevax (Moderna) und die beiden Vektorimpfstoffe von AstraZeneca (Vaxzevria) und Janssen (COVID-19-Impfstoff Janssen) – hinsichtlich ihrer Antikörperwirkung (IgA, IgG) miteinander verglichen. Nachzulesen gibt es die Ergebnisse in einem „Research Letter“ im Fachjournal „JAMA Pediatrics“ („Comparing Human Milk Antibody Response After 4 Different Vaccines for COVID-19“).