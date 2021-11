STIKO: Auffrischimpfung für alle ab 18 mit mRNA-Impfstoff

Es war schon angekündigt worden, jetzt ist es so weit: Jeder und jede ab 18 Jahren kann seine Grundimmunisierung gegen COVID-19 von nun an mit einem mRNA-Impfstoff auffrischen lassen. Der Beschlussentwurf zur neuen COVID-19-Impfempfehlung der STIKO sei soeben in das vorgeschriebene Stellungnahmeverfahren gegangen, heißt es in einer Mitteilung vom heutigen Donnerstag.

Zwar soll die Auffrischung wie bisher im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfdosis erfolgen – im Einzelfall ist aber auch eine Verkürzung des Impfabstands auf fünf Monate in Ordnung. Wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind, sollten Patient:innen also nicht unnötig auf einen späteren Termin verwiesen werden. Zur Art des Impfstoffs heißt es: „Unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde, soll für die Auffrischimpfung ein mRNA-Impfstoff verwendet werden.“