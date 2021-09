COVID-19: Am besten noch vor der Schwangerschaft impfen lassen!

Seit dem heutigen Freitag empfiehlt die STIKO (Ständige Impfkommission) in einem Beschlussentwurf (Änderungen sind noch möglich) eine COVID-19-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff für „bisher ungeimpfte“ Schwangere und Stillende. Ungefähr eine halbe Stunde nach Veröffentlichung der entsprechenden Mitteilung hatte das „Science Media Center“ (SMC) drei Expert:innen zur virtuellen Hintergrunddiskussion geladen. Darunter zwei Mitglieder der STIKO: Professor Christian Bogdan (Direktor des Mikrobiologischen Instituts – Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene, Universitätsklinikum Erlangen) und Dr. Marianne Röbl-Mathieu (niedergelassene Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in München, Sprecherin in der AG COVID-19-Impfung in der Schwangerschaft der STIKO). Außerdem beteiligte sich Professor Mario Rüdiger an der Diskussion, Leiter des Fachbereichs Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin sowie Leiter des Projekts Feto-Neonataler-Pfad am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden. Er dürfte DAZ-Leser:innen auch als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM) sowie als Leiter der CRONOS-Studie (COVID-19 Related Obstetric and Neonatal Outcome Study) ein Begriff sein.