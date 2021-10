So kommt es einer im Fachjournal „JAMA Pediatrics“ bereits im Januar 2021 veröffentlichten Kohortenstudie zufolge bei natürlichen Infektionen in der Schwangerschaft – symptomatisch und asymptomatisch – zu einer Übertragung von mütterlichen Antikörper gegen SARS-CoV-2 auf den Fetus. Mittlerweile gibt es zudem Hinweise, dass auch nach einer COVID-19-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff in der Schwangerschaft ein Antikörpertransfer stattfinden kann. Dabei entsprechen laut einer Studie, veröffentlicht im Fachjournal „American Journal of Obstetrics & Gynecology“, die Antikörperspiegel beim Säugling etwa denen der im dritten Schwangerschaftsdrittel geimpften Mutter. Bei einer weiteren Untersuchung, ebenfalls publiziert im „American Journal of Obstetrics & Gynecology“, fanden die Wissenschaftler hingegen heraus, dass neutralisierende Antikörpertiter in Nabelschnur-Seren niedriger waren als in mütterlichen Seren – doch war dies ohne statistische Signifikanz. Sie bestätigen jedoch den Antikörpertransfer auf das Neugeborene sowohl über die Plazenta wie auch die Muttermilch und sprechen von einer „robusten humoralen Immunität“ nach mRNA-Impfung bei der Schwangeren, vergleichbar einer Nicht-Schwangeren, die höher war als nach natürlicher Infektion.

Unabhängig davon gibt es eine weitere Studie, die „JAMA“ im Juni dieses Jahres veröffentlichte, die nach einer mRNA-Impfung in der Schwangerschaft neutralisierende Antikörper auch im Nabelschnurblut des Kindes fand und in der Muttermilch.