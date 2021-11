Fachgesellschaften empfehlen Booster für Schwangere und Stillende

Die Empfehlung zur Boosterung sei durch die derzeit rapide steigenden Infektionszahlen sowie den nachweislich nach sechs Monaten sinkenden Antikörperspiegel in der allgemeinen Population mit parallel steigenden Impfdurchbruchsinfektionen begründet, schreiben sie weiter. Zwar gebe es für die spezifische Booster-Impfung in der Schwangerschaft aufgrund der relativ geringen Erfahrung noch keine abrufbaren Daten, räumen die Experten ein. Aber die amerikanische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (ACOG) sowie die amerikanische Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) und das britische Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) empfehlen bereits für alle schwangeren Frauen die Verabreichung einer dritten Dosis des mRNA-Impfstoffs von Biontech/ Pfizer ab sechs Monaten nach der ersten Impfserie. Die Boosterung könne laut dem amerikanischen Expertenkonsensus zu jeder Zeit in der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt verabreicht werden.