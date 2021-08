COVID-19: Ob Impfung oder Infektion – WHO empfiehlt Stillen

Das WHO-Regionalbüro Europa machte laut dpa am Mittwoch in Kopenhagen darauf aufmerksam, dass das Stillen viele Vorteile für Mutter und Kind habe – und während einer COVID-19-Ansteckung oder im Anschluss an eine COVID-19-Impfung der Mutter nicht unterbrochen werden müsse. Die WHO empfiehlt Müttern also, ihre Neugeborenen im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus und nach einer Corona-Impfung weiter zu stillen.