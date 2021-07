Für die Woche vom 9. bis 15. August können die Arztpraxen wieder die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, AstraZeneca und Johnson & Johnson bei den Apotheken ordern. Die Bestellung hat bis zum kommenden Dienstag, dem 27. Juli 12 Uhr, zu erfolgen. Das teilt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in ihren aktuellen Praxisnachrichten mit. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) gehe davon aus, dass alle Bestellungen beliefert werden können. Dies sei auch in der Woche davor (2. bis 8. August) der Fall, für die die Bestellungen bereits vorlägen. Die Arztpraxen würden die Zahl an Impfstoffdosen erhalten, die sie angefordert hätten.

Der Impfstoff von Moderna soll allerdings frühestens im September an die Praxen ausgeliefert werden. Das US-Unternehmen hat offensichtlich Anlaufschwierigkeiten, sich in die etablierten Lieferwege einzufügen – vor einiger Zeit plante es noch einen Direktvertrieb.

Keine Vorgaben zur Höchstbestellmenge

Ärzte geben in der kommenden Woche erneut auf den Rezepten an, wie viele Dosen von welchem Hersteller sie für Erst- und gegebenenfalls für Zweitimpfungen in der zweiten Augustwoche benötigen. Es gibt keine Vorgaben zu den Höchstbestellmengen je Arzt.

Das BMG appellierte laut KBV noch einmal, nur so viele Impfstoffdosen zu bestellen wie in der Woche verimpft werden können. Es wies zudem darauf hin, dass Ärzte nicht verbrauchte Dosen an andere Vertragsärzte, an Privat- und Betriebsärzte oder an Impfzentren und angegliederte mobile Impfteams weitergeben könnten. Eine Rückgabe von Impfstoff sei nicht möglich.