COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson kommt in die Arztpraxen

In der letzten Maiwoche sollen die Vertragsärzt:innen in Deutschland erstmals auch den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten. Darüber informiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung in einem Newsletter. Für das Präparat soll es ebenso wie für Vaxzevria von AstraZeneca in der kommenden Bestellwoche zwar keine Obergrenze geben, möglich ist aber, dass die Zahl der gelieferten Dosen deutlich geringer ausfällt als die Bestellmenge.