Doch kein Impfstoff von Johnson & Johnson, dafür mehr AstraZeneca

Der COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson sollte in der ersten Maiwoche erstmalig in die Arztpraxen kommen. Das ist nun laut einer aktuellen Mitteilung der KBV doch nicht der Fall. Dafür werden die Vertragsärzte aber mehr Vaxzevria®, also den Impfstoff von AstraZenca, erhalten. Die angekündigte Gesamtliefermenge mit rund drei Millionen Dosen Coronaimpfstoffen bleibe daher unverändert, so die KBV. Über die Änderung sei man durch das Bundesgesundheitsministerium am Freitagabend informiert worden. Als Grund für die Umstellung wird angegeben, dass die für Anfang Mai geplante Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson nicht im vorgesehenen Umfang erfolgen werde.

Somit können Vertragsärzte für die Woche vom 3. bis 9. Mai Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und von AstraZeneca bestellen. Von beiden Vakzinen stehen insgesamt rund 1,6 Millionen beziehungsweise rund 1,4 Millionen Dosen bereit. Die Bestellung der Impfstoffe muss bis Dienstag (27. April), 12 Uhr erfolgen. Ebenfalls unverändert bleibt die maximale Bestellmenge für die Produkte von BioNTech/Pfizer und AstraZeneca: Pro Arzt sind bis zu 36 Dosen COVID-19-Impfstoff Comirnaty® und bis zu 50 Dosen COVID-19-Impfstoff Vaxzevria® möglich. Laut KBV soll sichergestellt sein, dass jeder Arzt mindestens 18 bis 24 Dosen von BioNTech/Pfizer und mindestens zehn Dosen von AstraZeneca erhält.