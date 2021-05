Das gilt heute für die Impfstoffbestellung

Am vergangenen Sonntag hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) die Impfstoffmengen für die Woche vom 31. Mai bis 6. Juni veröffentlicht. Demnach stehen rund 3,2 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung. Davon entfallen 300.000 auf AstraZeneca. Die können aber laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) wegen verzögerter Freigaben erst zu Anfang der ersten Juniwoche (22. KW) geliefert werden und kommen deswegen erst Mitte der Woche in den Arztpraxen an. Diese Woche gibt es hier auch wieder eine Bestellobergrenze. Von Biontech/Pfizer sollen 2,2 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung stehen – deutlich weniger als die ursprünglich geplanten 3,3 Millionen Dosen. Johnson & Johnson steuert 720.000 Dosen bei. Für letzteren Impfstoff gibt es wie schon in der Vorwoche keine Bestellhöchstgrenze, Kürzungen sind jedoch möglich. In einem Hinweis der ABDA heißt es: „Entsprechendes Bestellverhalten der Vertragsärzte wie für KW 21 unterstellt, würde jeder Vertragsarzt 5 Vials COVID-19-Impfstoff von Janssen (Johnson & Johnson) erhalten.“