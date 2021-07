Corona-Impfstoffabgabe wird flexibler

Der Run auf die Arztpraxen war zu Beginn der Corona-Impfkampagne riesig. Weil Impfstoffe aber ein knappes Gut waren, waren Kürzungen der bestellten Dosen an der Tagesordnung. Viele Apothekenteams bekamen den Unmut der Ärztinnen und Ärzte zu spüren. Nun hat sich das Blatt gewendet. Weil viele Impfwillige mittlerweile anderweitig den heiß ersehnten Piks bekommen, zum Beispiel in Impfzentren oder bei Impfaktionen, werden zunehmend Termine in den Arztpraxen abgesagt. Die Folge: Die in der Apotheke bestellten Impfstoffdosen werden immer öfter nicht abgerufen, und auch in den Praxen bleibt Impfstoff liegen. Damit keine Vakzine deswegen verfallen muss, hat der Gesetzgeber nun reagiert und die Impfstoffabgabe flexibilisiert. Die Neufassung der entsprechenden Allgemeinverfügung wurde am gestrigen Mittwoch im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt somit heute in Kraft. Sie löst die Allgemeinverfügung vom 31. Mai ab.