Das gilt heute für die Impfstoffbestellung

Darüber hinaus wird der Puffer beim Impfstoffzubehör wieder auf 20 Prozent aufgestockt. Zeitweise waren Spritzen und Kanülen knapp geworden und der Puffer daher auf 10 Prozent gekürzt worden.

Des Weiteren gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am gestrigen Montagabend bekannt, dass Betriebs- und Privatärzt:innen außerhalb von Modellprojekten voraussichtlich am 7. Juni in die Nationale Impfkampagne einsteigen werden. Auch sie sollen über die Apotheken und den pharmazeutischen Großhandel mit Impfstoffen beliefert werden – noch müssen sie sich allerdings gedulden. Aktuell dürfen Apotheken Bestellungen von Betriebs- und Privatärzt:innen nicht beliefern.