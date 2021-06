Wieder kein Johnson & Johnson und erstmals keine Höchstbestellmengen

Die Impfstoffmenge bleibt konstant. Darüber informiert die KBV in ihren Praxisnews. Der Bund werde für die Woche vom 5. bis 11. Juli etwa 2,25 Millionen Impfstoffdosen von Biontech/Pfizer bereitstellen. Rund 1,1 Millionen Dosen und damit fast doppelt so viele wie in der nächsten Woche sollen demnach von AstraZeneca kommen. Den Impfstoff von Johnson & Johnson werde es aber auch in dieser Woche nicht geben. Neu ist: Erstmals empfiehlt die KBV für beide Impfstoffe keine Höchstbestellmenge. Das war bislang nur bei der Vakzine von AstraZeneca und, wenn sie verfügbar war, bei der von J&J der Fall. Somit können die Praxen sowohl von der Vakzine von Biontech/Pfizer als auch der von AstraZeneca so viele Dosen bestellen, wie sie für Erstimpfungen benötigen. Die KBV weist aber darauf hin, dass aufgrund der Impfstoffknappheit und anstehenden Zweitimpfungen es trotz Aufhebung der Höchstbestellmengen passieren kann, dass Ärzte weniger Dosen für Erstimpfungen erhalten, als sie bestellt haben. Beim COVID-19-Impfstoff Comirnaty® von Biontech/Pfizer seien dies drei bis vier Vials und bei Vaxzevria® von AstraZeneca voraussichtlich fünf bis sieben Vials, heißt es.