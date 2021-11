Auch Kürzungen bei Moderna

Apotheker:innen bestätigen, das auch die Moderna-Bestellungen nicht vollumfänglich ausgeliefert werden – allerdings mit großen regionalen Unterschieden. So berichtet ein Kollege aus dem Stuttgarter Raum, über Sanacorp gar nichts bekommen zu haben. Noweda in Münster scheint gut bevorratet: Von 130 bestellten Vials habe er alle erhalten, erzählt ein Kollege aus der Nähe von Osnabrück. Bayerische Kollegen, die ihre Bestellungen bei Phoenix aufgegeben haben, können sich immerhin über knapp die Hälfte der bestellten Moderna-Vials freuen. 18 von 38 gab es, so ein Apotheker auf Nachfrage der DAZ. Ein weiterer bestätigt, in einer ähnlichen Größenordnung von Phoenix bedacht worden zu sein. Das BMG hat sich bislang auf Nachfrage zu dem Moderna-Liefermengen nicht geäußert.