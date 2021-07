Wie die DAZ bereits berichtete, sollen Arztpraxen die benötigten COVID-19-Impfstoffe künftig zwei Wochen im Voraus in den Apotheken ordern. Erstmals griff die neue Regelung in der vergangenen Woche, diese Woche steht die Bestellung für Kalenderwoche 31 (2. bis 8. August) an. Hintergrund ist, dass die Verteilung nicht mehr bevölkerungsbezogen, sondern bedarfsabhängig erfolgen soll. „Um den wöchentlichen Bedarf erfassen zu können, ist es notwendig, dass die Arztpraxen den Impfstoff früher bestellen – nicht eine Woche, sondern zwei Wochen im Voraus“, erklärt auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in ihren Praxisnachrichten vom vergangenen Donnerstag.