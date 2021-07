Johnson & Johnson kehrt zurück in die Praxen, ab August ist auch Moderna dabei

In der übernächsten Woche, also vom 12. bis 18. Juli, werden die Arztpraxen in Deutschland voraussichtlich rund 3,4 Millionen COVID-19-Impfstoffdosen erhalten. Das schreibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in ihren Praxisnachrichten und beruft sich auf eine Mitteilung aus dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG).