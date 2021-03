Kein Moderna-Impfstoff für Arztpraxen

Lediglich in Bayern, wo bereits ab 1. April in Hausarztpraxen geimpft wird, gibt es eine Woche lang Astra­Zeneca, das über den Großhandel und die Apotheken an die Ärzte ausgeliefert wird.

Moderna besorgt um Wirksamkeit

Und was ist mit Moderna? Laut FAZ wird dieser Impfstoff zunächst gar nicht in den Arztpraxen eingesetzt. Dem Unternehmen soll die Belieferung über Großhändler und Apotheken zu unsicher sein. Es könne die Wirksamkeit seines Impfstoffs dann nicht garantieren. Bereits gestern hatte die FAZ gemeldet, dass Moderna daran denke, eine eigene Vertriebskette aufzubauen. Kleine Kühltransporter sollen die Impfstoffe direkt in die Arztpraxen bringen. Dazu habe es Kontakte mit dem Tiefkühlkost-Vertreiber Bofrost gegeben. Gegenüber der AZ bestätigte ein Bofrost-Sprecher, dass „informelle Gespräche“ stattgefunden hätten. Doch aktuell gebe es keine Gespräche über eine Unterstützung durch Bofrost bei der Impfstoff­belieferung der Hausärzte.

Dabei dürfte gerade die Moderna-Vakzine künftig gut verfügbar sein. Laut Bundesgesundheitsministerium hat das US-Unternehmen bislang knapp 1,8 Millionen Impfdosen geliefert. Im zweiten Quartal sind 6,4 Millionen eingeplant, bis Jahresende sollen sich die Dosen auf mindestens 78 Millionen summiert haben. Wenn die Impfzentren irgendwann ihre Tore schließen, muss Moderna eine Lösung gefunden haben, wie es seinen Impfstoff in die Praxen bekommt. Das Bundesgesundheitsministerium soll Moderna laut FAZ erst einmal mitgeteilt, dass es nicht mehr zur Arbeitsgruppe „Impfen in Arzt­praxen“, die den Impfbeginn vorbereitet, eingeladen werde.