Zwei Millionen Dosen Comirnaty für die Praxen

Am vergangenen Freitagnachmittag hat die KBV mitgeteilt, mit wie viel COVID-19-Impfstoffen die Arztpraxen in der 29. Kalenderwoche (ab 19. Juli) rechnen können. Das sind rund zwei Millionen Impfstoffdosen Comirnaty®. Außerdem stellt der Bund Impfstoff von AstraZeneca bereit – eine konkrete Menge ist nicht genannt. Allerdings war aus Großhandelskreisen zu hören, dass schon in den letzten beiden Wochen vom Bund bereitgestellte Vaxzevria®-Dosen von den Ärzten beziehungsweise Apotheken nicht abgerufen wurden. Dort gibt es also noch Vorräte. Von Johnson & Johnson kommt in der kommenden Woche gar keine Lieferung in die Praxen.