Apothekenprotest: Nur der Anfang?

Die Unsicherheit wich Verwunderung: „Baff“, „geplättet“, „wirklich überwältigt“ – so lauteten im Anschluss an den großen Protesttag in Berlin die Kommentare. Im Rest der Republik wird es ähnlich gewesen sein. Die sozialen Medien wurden geflutet mit Bildern von Protestierenden in weißen Kitteln.

Greifbare Ergebnisse gab es zunächst allerdings kaum: Im kurze Zeit nach den Protesten im Juni verabschiedeten Lieferengpass-Gesetz (ALBVVG) wurden zwar einige Forderungen der Apothekerschaft aufgenommen – aber die brennende Honorarfrage blieb unangetastet. Mehr noch: Einen Tag vor dem Deutschen Apothekertag lancierte Lauterbach im September seine Pläne für eine Umstrukturierung. Erleichterte Filialgründung, Apotheken ohne Apotheker:innen, Notdienst und Labor – ein Schlag ins Kontor. Die Apothekerschaft spricht von „Pseudo-Apotheken“, Overwiening nennt die Pläne „Monopoly-Spiel“.