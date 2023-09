Lauterbachs Apothekenpläne im Wortlaut

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will sowohl an die Strukturen der Apotheken als auch ans Honorarthema. Wohin die Reise gehen soll, hat er diese Woche deutlich gemacht. Am 27. September, dem Tag, für den die ABDA sich Antworten auf sechs Fragen vom Minister erbeten hatte, legte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auch ein Papier vor, in dem die Pläne knapp umrissen sind. Sein Titel: „Versorgungssicherstellung und Fachkräftesicherung in Apotheken“. Es soll nun die Grundlage für die weiteren Gespräche mit der ABDA sein. Am 13. Oktober ist ein Treffen geplant.