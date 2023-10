Anstatt eines bundesweiten Protests mit Apothekenschließungen sollte an vier verschiedenen Tagen regional getrennt für die Sicherstellung der wohnortnahen Arzneimittelversorgung auf die Straße gegangen werden – so viel wurde schnell deutlich. Protestmaterial hat die ABDA auch schon zur Verfügung gestellt. An diesem Montag hat die ABDA auch mitgeteilt, in welchen Städten jeweils die zentralen Kundgebungen in den Regionen stattfinden werden.