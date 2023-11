Was sagen Gesundheitspolitiker zum Apotheken-Prostest?

Bei der Hauptkundgebung des nordischen Apotheken-Protests in Hannover am 2. November hielten der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) und der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Volker Meyer, Reden. Beide machten ihre Wertschätzung gegenüber dem Apothekenpersonal deutlich und schlossen sich den Forderungen nach auskömmlicher Honorierung und weniger Bürokratie an. „Apotheken kommen betriebswirtschaftlich an ihre Grenzen“, monierte Philippi. Eine Anpassung der Honorierung der Apotheken sei dringend notwendig. „Nur so kann die gute Arzneimittelversorgung – die wir trotz Lieferengpässen in Deutschland immer noch haben – weiterhin gewährleistet werden“. Er kritisierte die Pläne seines Parteikollegen, Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, für eine „Apotheke light“, in der kein Approbierter mehr anwesend sein müsste. Dadurch werde die Versorgungssituation der Bevölkerung nicht verbessert.

In Schwerin nahm die Landesgesundheitsministerin, Stefanie Drese (SPD), am gemeinsamen Protest der Heilberufler teil. Sie zeigte Verständnis für die angesprochenen Probleme, machte aber auch klar, dass es nicht die eine Lösung gebe. Die Politik könne nur die Rahmenbedingungen schaffen, vieles liege auch in den Händen der Selbstverwaltung, meinte die Ministerin.