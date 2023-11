ABDA-Facebooktalk: „Wirkmächtigkeit entsteht auch durch Beharrlichkeit“

Zu der Postkartenaktion im Sommer sagten Overwiening und Rohrer noch einmal zusammenfassend, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht auf eine Anfrage zur Übergabe reagiert habe, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) habe in der Sache an Lauterbach verwiesen. Allerdings seien die Ergebnisse in Form eines USB-Sticks und auch per Mail herausgegangen. Overwiening betonte noch einmal, dass, auch wenn der Bundesgesundheitsminister nicht reagiert habe, er an der Meinung der Bevölkerung nicht vorbeikomme. Die Postkarten seien da und man werde sie verwenden.

Auch auf den gemeinsam, mit Zahnärzteschaft und Ärzteschaft verfassten, Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gebe es noch keine Antwort. Die Einladung ins Bundeskanzleramt sei noch nicht reingeflattert.

Zum Schluss ging es noch einmal um die Frage, wie die erwartbar steigenden Personalkosten im kommenden Jahr gestemmt werden sollen. Overwiening sagte dazu, dass diese zu „weiterer Selbstausbeutung führen“ werden. Sie hoffe, dass eine „entsprechende Kompensation“ erreicht werde. Aber darum gehe es bei den Protesten und dem schwierigen Dialog mit dem Bundesgesundheitsministerium, dass die Apotheken die steigende Belastung bei der jetzigen Honorarsituation nicht werden stemmen können.