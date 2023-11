Klimafonds: Karlsruher Urteil verunsichert Pharmaindustrie

Wie aber nun die Konsequenzen genau aussehen, darüber herrschte Ratlosigkeit. Scholz sagte in Berlin, das Urteil habe möglicherweise Auswirkungen auf die Haushaltspraxis nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern. Die Opposition sieht die Regierung am Ende. So sagte der CSU-Vorsitzende Markus Söder, die Entscheidung Karlsruhes sei ein schlimmer Tag für die Regierungsfähigkeit in Deutschland und ein Desaster für die Ampel. „Und eigentlich ist damit jede Legitimation vorbei, weiter regieren zu können. Im Grunde genommen kann eine Regierung so nicht weitermachen.“

Habeck erklärte in einer am Donnerstagabend in den sozialen Medien verbreiteten Videobotschaft, das Urteil sei „ohne Frage ein Rückschritt für all die Pläne, die gemacht wurden, die unterschriftsreif sind“. Die „industrielle Kraft dieses Landes“ sei bedroht und dies sei „natürlich auch eine Bedrohung der Arbeitsplätze in der Industrie“. Zuvor hatte er aber bereits versichert, dass alle Verpflichtungen eingehalten werden.