Das Bundesministerium für Gesundheit veröffentlichte am Montag ein „Faktenblatt“ zur „Situation der Apotheken 2023“. In dem Papier wird einerseits erklärt, dass der Stellenwert der Apothekerinnen und Apotheker und der öffentlichen Apotheken „sehr hoch“ eingeschätzt werde. Zudem heißt es darin, dass es einen regelmäßigen Austausch mit der Standesvertretung der Apothekerschaft gebe. Gleichzeitig versucht das Papier offensichtlich, im Vorfeld der Proteste am 14. Juni die Forderungen der Apothekerschaft unter anderem nach einer höheren Vergütung zu entkräften, indem unter anderem die positive Umsatzentwicklung bei den Apotheken im Jahr 2021 angeführt wird.

Umsatz mit Ertrag verwechselt

Nun reagierte die ABDA in einer Pressemitteilung – und zeigt sich durch das „Faktenblatt“ in der Notwendigkeit des Protests bestätigt. Gabriele Regina Overwiening nahm sich dabei auch einzelne Punkte aus dem BMG-Papier vor und kritisierte unter anderem, dass die Bundesregierung Umsatz mit Erträgen verwechsle. Man wisse dort anscheinend nicht, „was es bedeutet, selbständig zu sein, Unternehmerin bzw. Unternehmer zu sein, Kredite aufnehmen zu müssen, um berufstätig werden zu können. Der Weg vom Umsatz zum Ertrag ist lang und gerade in Zeiten einer explodierenden Inflation, steigenden Energiekosten und kletternden Tariflöhnen sehr steinig.“