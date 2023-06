„Erst Bahn, Flugzeug – und jetzt auch noch die Pillenverkäufer“

Die Tageszeitung nd aus Berlin berichtet über die Proteste in der Hauptstadt und zitiert unter anderem Hendrikje Lambertz aus dem Vorstand des Apothekervereins: „Wir sind hier, weil die Politik der Regierung unsere Arbeit gefährdet und so auch die Versorgung mit Arzneimitteln“. Insbesondere das Apothekensterben in Berlin und Brandenburg wird thematisiert. In einem Kommentar unter der Schlagzeile „Apothekenprotesttag: Jammern auf hohem Niveau“ heißt es in der Zeitung: „Eine abnehmende Apothekendichte indessen sollte nicht per se ein Problem sein: Nicht nur in ländlichen Gegenden schrumpft mitunter die Bevölkerung, auch Städte verlieren. Regionale Gesundheitszentren mit Apotheken könnten eine Lösung sein, pauschal höhere Honorare auf Branchenzuruf wären unangemessen.“

In der Augsburger Allgemeinen wird unter dem Titel „Mit den Apothekern klagen die Falschen“ in einem Kommentar vorgerechnet, dass selbständige Apotheker im Monat durchschnittlich 14.500 Euro verdienen. Als Grundlage dienen Zahlen der Apotheker- und Ärztebank. Im Vergleich läge das Durchschnittsbruttoeinkommen in Deutschland bei 4.100 Euro, somit zählten die Apothekerinnen und Apotheker „eher nicht zu den Bedürftigen dieses Landes, denen das Wasser bis zum Halse steht“. Auch die FDP bekommt einen auf den Deckel. Das Fremdbesitzverbot ist dem Autor ein Dorn im Auge: „Ausgerechnet in der Partei des freien Wettbewerbs, der FDP, haben die Apotheker einen treuen Verbündeten, um ihr Privileg zu verteidigen.“

Nahegelegt wird in dem Beitrag, dass statt den Apothekerinnen und Apothekern eigentlich PTAs Grund zur Klage hätten. Im „Tauziehen um Personal“ wird vorgeschlagen, sie „besser zu bezahlen“. Zugeständnisse macht der Kommentator mit Blick auf die Forderung nach weniger Bürokratie. Die sei in Deutschland schließlich „eine Krankheit“, die „immer schlimmer wird“.

„Es nennt sich Strukturwandel“

In einem Meinungsbeitrag des Magazins Stern heißt es ebenfalls, dass die Kritik der Apothekerschaft „ungerechtfertigt“ sei. „Nach den Beschäftigten bei den Fluggesellschaften und der Bahn sind auch die Damen und Herren sauer, die uns die Pillen verkaufen.“ Auch in diesem Beitrag werden die Zahlen der Apothekerbank zitiert. Erwähnt wird der „Geldsegen“ in der Pandemie. Apothekenschließungen werden in Zusammenhang mit dem schrumpfenden Einzelhandel gebracht. „Was die Apotheker spüren, erleben sie nicht exklusiv. Es nennt sich Strukturwandel.“ Zum Schluss fragt der Autor, warum „Supermarkt-Kassiererinnen, Lagerarbeiter und Botenfahrer für diese privilegierte Branche blechen“ sollten. „Denn das wäre die Folge, wenn sich die Apotheker durchsetzen. Die Krankenkassenbeiträge würden noch mehr steigen, damit einige Besserverdiener noch besser verdienen. Darüber könnten Sie sich erst recht ärgern.“