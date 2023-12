Overwiening zieht Protest-Bilanz

Nun gehe es darum, die von den Landespolitikerinnen und -politikern versprochene Unterstützung in Berlin zu nutzen, um dort „ein Umdenken zu erzeugen“. Dabei gehe es zum einen um die Liberalisierungs-Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und zum anderen um die wirtschaftliche Stabilisierung der Apotheken, damit wohnortnah die Versorgung gesichert werden kann. Dies werde man allerdings nicht nur in Berlin machen, sondern auch auf Landesebene und in den Wahlkreisen. Je nachdem, wie die Gespräche auf den verschiedenen politischen Ebenen verlaufen, werde man dann entscheiden, ob man in die „nächste Eskalationsstufe“ gehe.