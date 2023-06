Auflaufende Apotheker, volle Nasen und Klagen auf hohem Niveau

Während die großen Medienhäuser des Landes sich bislang mit Berichten zu den Apothekenschließungen aber im Wesentlichen zurückgehalten haben, zeigt sich: In der Lokalpresse hingegen sind sie ein Aufreger. Neben den Hintergründen für den Protest und Hinweisen, welche Apotheken in der jeweiligen Region geschlossen sein werden, und welche Notdienste schieben, findet man detaillierte Artikel über die Situation der jeweiligen Apotheken in der Gegend. Allein auf der Webseite der Märkischen Allgemeinen Zeitung aus Brandenburg sind acht Beiträge (Stand mittags 12.6.2023) zu verschiedenen Städten in der Region. Am Montag berichtet die Zeitung aus Brandenburg an der Havel und zitiert Ariane Schönmuth von der Mozart-Apotheke mit den Worten: „Die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert. Wir erleben zu viel Bürokratie, Lieferengpässe und eine Unterfinanzierung. So geht es nicht weiter.“ In dem Ort machen von zwölf Apotheken neun dicht, zwei überlegen noch, die Easy-Apotheke will offenbleiben.

Bereits am Freitag berichtete beispielsweise der Münchener Merkur über die St.-Ulrich-Apotheke in Peißenberg und Inhaber Philipp Kircher. Der hat die Apotheke vor drei Jahren von seinem Vater übernommen und klärt in dem Bericht unter anderem über „das Ärgernis Retaxation“ auf. Aber auch in diesem Bericht taucht das „Faktenblatt“ auf und nach einer Darstellung der Position des BMG folgt die Frage: „Wird sich hier also womöglich auf hohem Niveau beklagt?“ Kircher wird zumindest Raum eingeräumt, die „Fakten“ beispielsweise zu den Umsätzen in der Pandemie einzuordnen.

Man darf davon ausgehen, dass die Berichte zu den Schließungen und Protesten im Lauf der Woche zunehmen werden. „Es kommt selten vor, dass Apotheker streiken“, heißt es schließlich auch in dem bereits erwähnten Beitrag der Süddeutschen Zeitung. Dass nun bereits so viel über das zu lesen war, was die Apothekerschaft bewegt, über die katastrophale Situation, die auch die Arzneimittelversorgung in Deutschland gefährdet, ist sicherlich ein kleiner Erfolg. Aber die Frage ist natürlich, was kommt am Ende dabei heraus? Kann der Protest am 14. Juni die Menschen überzeugen und Druck auf die Regierung erzeugen? Das BMG zumindest hat wiederholt klargemacht, dass es so schnell nicht auf die Forderungen der Apothekerinnen und Apotheker eingehen wird.