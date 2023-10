Overwiening schwört auf „apothekenpolitischen Marathonlauf“ ein

Viel wurde nicht bekannt aus den Gesprächen, die ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am vergangenen Freitag führten. Es habe eine „intensive Gesprächsatmosphäre“ gegeben und man habe den Minister nochmals „eindringlich darauf hingewiesen“, dass die Apotheken unter enormem Druck stünden, hieß es im Anschluss in einer Pressemitteilung der Standesvertretung. Lauterbach schrieb am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst „X“, es sei ein „gutes Gespräch“ gewesen, auch wenn bei den Honorarvorstellungen „Konflikte“ blieben.

Am Montag nun schwor Overwiening die Apothekerschaft in einem Brief auf einen „apothekenpolitischen Marathonlauf“ ein: Lauterbach strebe an, „seine Apothekenpläne in einem eigenständigen Gesetz umzusetzen“. Für die Apothekerschaft stehe in den kommenden Monaten „ein gesamtes Gesetzgebungsverfahren ins Haus – mit Anhörungen, Stellungnahmen sowie mehreren Lesungen und Beratungen im Bundestag und Bundesrat“.