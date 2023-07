Die ABDA will ihre Aktionen auch in den kommenden Wochen trotz Sommerpause fortsetzen. Das geht aus einem Brief hervor, den Präsidentin Gabriele Regina Overwiening an diesem Montag an alle Apothekerinnen und Apotheker versendet hat.

Demnach werden in den kommenden Tagen beispielsweise Briefe an die Wahlkreisbüros der Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitiker aus dem Bundestag und aus dem Bundesgesundheitsministerium mit den Forderungen der Apothekerschaft verschickt. Im August werde darüber hinaus eine Kampagne gestartet, die den „Schulterschluss mit unseren Patientinnen und Patienten“ deutlich machen soll. Zudem würden im Zuge der „Zukunftsklau“-Kampagne im Sommer Botschaften über „die neuen, digitalen Kommunikationswege“ platziert.

Damit nehmen die Ankündigungen nach dem Apothekerprotest etwas Gestalt an. Bereits damals hatte ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer gegenüber der DAZ erklärt, dass man auch im Sommer nicht „Ruhe geben“ wolle.

„Wir dürfen nicht nachgeben“, schreibt Overwiening in dem Brief mit Blick auf den bundesweiten Protesttag am 14. Juni. Wenn sie auf die vergangenen Wochen blicke, sei sie stolz auf ihren Berufsstand, so die ABDA-Präsidentin. „Nach einer aufreibenden Pandemie und mitten in der Lieferengpass-Krise haben wir zuletzt eine neue Geschlossenheit entwickelt, die mich wirklich überwältigt hat.“ Overwiening bedankt sich dafür, dass viele Apothekerinnen und Apotheker sich in diesem Zusammenhang persönlich die Zeit genommen haben, „neben dem stressigen Alltag Gespräche mit der Politik oder mit Journalistinnen und Journalisten zu führen“.