„Baff“, „geplättet“, „wirklich überwältigt“ – Eindrücke vom Protestmarsch in Berlin

Kurz nach elf am Potsdamer Platz: Kleine Gruppen von Frauen in weißen Kitteln schlendern herum, einige tragen Schilder mit sich, man kann nicht erkennen, was darauf geschrieben steht. Im ersten Augenblick könnte man meinen, hier wird sehr gesittet Junggesellinnenabschied gefeiert – aber in großem Stil. Allerdings tauchen auch bald die Männer auf – ebenfalls in weißen Kitteln. Ok, es dauert nicht lange und es wird klar: Hier versammeln sich Apothekenteams aus ganz Deutschland, um an dem Protestmarsch in der Hauptstadt teilzunehmen.

Die Apotheken in der Umgebung haben ausnahmslos geschlossen: die Apotheke am Brandenburger Tor, die Apotheke im Regierungsviertel, auch am Potsdamer Platz die Pluspunkt Apotheke. Klagende Kund:innen stehen keine davor. Sie sind wohl im Vorfeld ausgiebig über den Protest aufgeklärt worden. In Mitte gibt es nur eine Apotheke, die Notdienst schiebt: die Apotheke am Rosa-Luxemburg-Platz. Ein wenig in Sorge, dass es einen Ansturm geben könnte, sind sie schon, sagten die Mitarbeiterinnen gegen halb zehn. Vor sich hatten sie einen Zettel liegen, auf dem die Apotheken aufgeführt sind, die in den anderen Bezirken Notdienst schieben. Für alle Fälle.