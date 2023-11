Overwiening: „Die werden kämpfen gegen uns“

Bei der Honorierung hingegen sei das Erreichte „nicht ausreichend“. Da sei „die Sturheit in der Politik wirklich unfassbar heftig“. Die Nachvollziehbarkeit des Anspruches aber sei so klar, dass dies der Grund dafür sei, warum die Forderungen so kategorisch abgelehnt und die Apothekerschaft sogar „beschimpft“ werde. 60 Prozent Kostensteigerung in der vergangenen zehn Jahren bei 0 Prozent Anpassung: „Wenn wir etwas fordern würden, was absurd wäre, dann bräuchten die sich nicht aufzuregen.“ Gleichzeitig kritisierte sie, dass die Politik nun mit allerhand Einfällen versuche, Scheinalternativen anzubieten. So könne man sich beispielsweise darauf gefasst machen, dass die Hochpreiserdeckelung ein Thema werden dürfte.

Sie wünsche sich mehr Selbstbewusstsein in der Apothekerschaft. „Wir haben es nicht nötig, zu quengeln.“ Zum anderen wünsche sie sich Beharrlichkeit, Politik sei zäh. „Die werden kämpfen gegen uns“, so Overwiening. Aber deswegen müssten die Mogelpackungen und die Seifenblasenpolitik des Bundesgesundheitsministers entlarvt werden. Man müsse den Mut behalten, einen Schritt nach dem anderen gehen. „Es wird sich etwas ergeben, wir warten nicht darauf, dass uns die Trauben in den Mund fallen“.