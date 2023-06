Rheinland-Pfalz: 90 Prozent der Apotheken schließen sich Protest an

Bundesweit werden am 14. Juni Apotheken geschlossen bleiben. In den Schaufenstern hängen bereits die Hinweise auf den Protest – und die Anzeichen verdichten sich, dass die Teilnahme hoch sein wird. In Rheinland-Pfalz geht der Apothekerverband davon aus, dass sich 90 Prozent aller Apotheken dem Protestaufruf der ABDA anschließen werden und die meisten geschlossen bleiben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Verbands vom Montag hervor.

„Allein in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Apotheken seit dem Jahr 2012 von 1.084 auf 871 zurückgegangen“, so Andreas Hott, 1. Vorsitzender des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz. „Mangelnde Anerkennung und Frustration über eine immer weiter ausufernde Bürokratie, extreme Arbeitsverdichtung und der mangelnde Wille der Politik, den Apotheken und den dort arbeitenden Menschen zu helfen, lassen die Apotheken ausbluten“, so Hott. „Im Klartext bedeutet Apotheken kaputtzusparen, die flächendeckende, niedrigschwellige und wohnortnahe Arzneimittelversorgung kaputtzusparen.“