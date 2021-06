Grippeimpfung in Apotheken in Rheinland-Pfalz

Grippeschutzimpfungen in Apotheken sollen dazu beitragen, die dürftige Grippeimpfquote zu verbessern. In Rheinland-Pfalz können ab der kommenden Grippesaison 2021/22 Versicherte der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland sich auch in Apotheken gegen saisonale Influenza impfen lassen. Ein Modellprojekt der AOK und des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz e. V. macht es möglich. Los geht es Anfang Oktober, zum Start der Grippesaison.

Gesetzliche Grundlage für Grippeimpfungen in Apotheken hatte das Masernschutzgesetz geschaffen. „Als regionale Gesundheitskasse freuen wir uns, mit einem erweiterten Versorgungsangebot für unsere Versicherten einen echten Mehrwert zu bieten: Unkompliziert, einfach und sicher wird die Impfung durch unsere Gesundheitspartner angeboten“, sagt Dr. Martina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.