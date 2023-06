Hat noch jemand Zweifel wegen der Schließung der Apotheke am 14. Juni? Die Kammern dürfen nicht zu Schließungen aufrufen. Doch Dr. Kai Christiansen, Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, hat einen Weg gefunden, sich deutlich zu positionieren. Am gestrigen Mittwoch hat er an die Apotheken in Schleswig-Holstein geschrieben – nicht als Kammerpräsident, sondern „als Kollege und Inhaber zweier Landapotheken“.

Christiansen: „an der Zeit, laut und unbequem zu werden“

Er kündigt an, dass seine Mitarbeiter:innen und er sich am Protesttag der ABDA beteiligen werden. Seine beiden Apotheken blieben den gesamten Tag geschlossen. Die Versorgung werde ausschließlich durch die Notdienstapotheken erfolgen, die jeweils mehr als 20 Kilometer entfernt seien. Das werde für die Patienten sicherlich in manchen Fällen sehr unangenehm. Zur Begründung erklärt Christiansen: „Es ist an der Zeit, laut und unbequem zu werden und auf die dramatische Situation der Vor-Ort-Apotheken hinzuweisen.“

Durch den Protesttag im Oktober und den Protest des Apothekerverbands Schleswig-Holstein am 9. Mai sei die Politik bereits aufmerksam geworden. Den Forderungen müsse jetzt Nachdruck verliehen werden. „Denn wenn sich an unserer Situation nichts ändert, dann wird es irgendwann jeden Tag so beschwerlich für unsere Patienten sein wie am 14. Juni 2023“, betont Christiansen.