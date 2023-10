Das Apothekensterben geht unvermindert weiter. Das haben Vertreter:innen des Hessischen Apothekerverbands und des Saarländischen Apothekervereins erklärt. „Wir befinden uns im Sinkflug“, sagte die Vorsitzende des saarländischen Apothekervereins, Susanne Koch, der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Der Trend habe sich in diesem Jahr „definitiv beschleunigt“. Sie hoffe, dass zum Jahresende die Zahl der Apotheken in dem Bundesland „nicht unter 260 rutscht“.

In den 2000er-Jahren habe es noch 365 Apotheken im Saarland gegeben. Anfang dieses Jahres seien es noch 273 gewesen, sagte Koch. „Wir sind in diesem Jahr auf jeden Fall zweistellig im Rückgang.“ Traditionell hörten Apotheken zum Jahresende auf. „Es haben aber schon mehrere zum September oder Oktober hin geschlossen, weil sich kein Nachfolger gefunden hat.“ Zwischen Januar und Mai hatten bereits vier dicht gemacht.

Auch in Hessen verringerte sich die Zahl der Apotheken in diesem Jahr nach Verbandsangaben weiter. Ende September gab es demnach in dem Bundesland 1.344 Apotheken – 45 weniger als Ende 2022 und 14 weniger als Ende Juni dieses Jahres. „Das größte Apothekensterben in der Geschichte der Bundesrepublik setzt sich ungebremst fort“, sagte ein Sprecher des Hessischen Apothekerverbandes auf dpa-Anfrage. „Zum 31. Dezember 2021 zählten wir landesweit noch 1.412 Apotheken.“