Die ABDA startet am heutigen Mittwoch anlässlich des Tags der Apotheke gemeinsam mit jungen Pharmazeutinnen und Pharmazeuten die Initiative „Gegen Zukunftsklau“. Wie Präsidentin Gabriele Regina Overwiening am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin erklärte, sei das Ziel, „die Perspektive des Nachwuchses in die gesundheitspolitische Debatte einzubringen“. Der Grund ist simpel: Die Lage der Apotheken verschlechtert sich, es herrscht Fachkräftemangel, wegen der prekären Rahmenbedingungen wollen sich immer weniger junge Menschen mit einer Vor-Ort-Apotheke selbstständig machen. Mit verschiedenen Aktionen im Netz und „offline“ soll auf die prekäre Situation aufmerksam gemacht werden.

Zahlreiche Landesapothekerkammern und -verbände signalisierten bereits ihre Unterstützung für die Initiative. „Fast alle der 2.841 Apotheken in Bayern leiden unter Nachwuchsmangel und Personalnot“, hieß es in einer Pressemitteilung der Bayerischen Landesapothekerkammer (BLAK) und des Bayerischen Apothekerverbandes. „Für die Apothekerinnen und Apotheker in Bayern ist es ein Herzensanliegen, die jungen Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, eine berufliche Zukunft mit echter Perspektive einzufordern“, sagt BLAK-Präsident Thomas Benkert.