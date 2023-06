Wer am 14. Juni nicht nur die Apotheke schließen will, sondern auch gemeinsam mit anderen Apothekenteams für eine bessere Gesundheitspolitik demonstrieren will, hat einige Protestmärsche zur Auswahl. Überdies veranstalten einige Landesorganisationen eigene Pressegespräche.

Die ABDA hat auf ihrer Webseite folgende Protestveranstaltungen aufgelistet (Stand 9. Juni 2023, 11:30 Uhr):

Berlin: Um 12 Uhr beginnt am Potsdamer Platz ein Protestmarsch in Richtung Bundeswirtschaftsministerium. Gegen 13.30 Uhr wird der Demonstrationszug am Invalidenplatz erwartet. Auf der Kundgebung werden unter anderem ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und die Vorsitzende des Berliner Apotheker-Vereins Anke Rüdinger sprechen.

Düsseldorf: Um 11 Uhr beginnt eine Kundgebung auf dem Burgplatz. Veranstalter sind der Apothekerverband Nordrhein und die Apothekerkammer Nordrhein.

Saarbrücken: Begleitend zum Protesttag im Saarland und in Rheinland-Pfalz unter dem Motto: „Unsere Apotheke bleibt am 14. Juni 2023 geschlossen. Wir protestieren – auch für Sie!“ wird um 11 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz des Saarländischen Apothekerverein und des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz im Apothekerhaus, Zähringerstr. 5, stattfinden.

Herford: Um 10 beginnt am Kreishaus ein Protestmarsch, der gegen 11:40 Uhr am Rathaus erwartet wird. Um „Fünf vor Zwölf“ sollen die politischen Forderungen erklärt werden. Veranstaltet wird der Marsch vom Apothekerverband Westfalen-Lippe.

Thüringen: In zahlreichen Städten will der Thüringer Apothekerverband mit Info-Ständen auf zentral gelegenen Marktplätzen informieren. Bereits am 13. Juni wird es um 11 Uhr ein Online-Pressegespräch der Landesapothekerkammer Thüringen und des Thüringer Apothekenverbandes geben.

Wiesbaden: Von 12 bis 14 Uhr wird es vor der Hessischen Staatskanzlei am Kochbrunnenplatz eine Kundgebung des Hessischen Apothekerverbandes geben. Das Eintreffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird ab 11 Uhr erwartet.

Marburg: Um 13 Uhr beginnt am Hauptbahnhof unter Beteiligung der Uni ein Demonstrationszug, der bis zum Elisabeth-Blochmann-Platz führt. Das Veranstaltungsende wird für 15 Uhr angegeben.

Würzburg: Um 11 Uhr beginnt am Bahnhof ein Protestzug mit abschließender Kundgebung. Treffpunkt ist die Fläche zwischen Busbahnhof und Straßenbahnwendeplatz.

Augsburg: Um 11 Uhr findet auf dem Martin-Luther-Platz eine Demo statt.

Bamberg: Um 11 Uhr beginnt auf dem Maxplatz in der Innenstadt eine Kundgebung. Das Ende der Veranstaltung wird für 13 Uhr erwartet.

In Hannover kann man den Protest gar nicht abwarten. Hier wird es bereits am 12. Juni am Kröpcke in der Innenstadt unter dem Motto „Uns geht die Puste aus“ eine Protestaktion geben.