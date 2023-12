Braun folgt Siemsen im Haushaltsausschuss

Am Nikolaustag stand nun die zweite Mitgliederversammlung der ABDA in diesem Jahr an. Und einer der Tagesordnungspunkte war die Neuwahl eines Mitglieds des Haushaltsausschusses. Das Rennen machte Martin Braun, seit drei Jahren Kammerpräsident in Baden-Württemberg. Er sieht der neuen Aufgabe mit Zuversicht entgegen. Er wolle sich „nicht wegducken, sondern aktiv mitmachen und auf die Herausforderungen zugehen“, erklärt der in der Industrie beschäftigte Kammerpräsident gegenüber der DAZ.

Weiterhin im vierköpfigen Haushaltsausschuss vertreten sind Olaf Behrendt (Apothekerverband Brandenburg), Andreas Hott (Apothekerverband Rheinland-Pfalz) sowie Kai Christiansen (Apothekerkammer Schleswig-Holstein).