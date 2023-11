Protestmonat: Vorbereitung auf Dortmund

An diesem Mittwoch gehen in Hannover die Apothekenteams auf die Straße. Aber die Vorbereitungen für die anderen Proteste in diesem Monat laufen schon auf Hochtouren, so beispielsweise für den in Dortmund kommende Woche. Dort werden zahlreiche Mitarbeiter aus Apotheken in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland demonstrieren.

„Durch die Belastungen der nicht enden wollenden Lieferengpässe bei Arzneimitteln, stark steigenden Personalkosten, Inflation und Fachkräftemangel hat sich die wirtschaftliche Lage der Apotheken in den vergangenen 24 Monaten erheblich verschlechtert“, erklärten Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein und Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein, an diesem Mittwoch laut einer Presseerklärung des Verbandes. „Eine zusätzliche, von Bundesgesundheitsminister Lauterbach im Februar vorangetriebene, Honorarkürzung hat mit dazu beigetragen, dass sich Apothekenschließungen auf einem Rekordniveau bewegen und die Zahl der Apotheken einen historischen Tiefstand erreicht hat.“ In Nordrhein müsse davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Apotheken bis zum Ende des Jahres auf 2.000 fallen werde – vor zehn Jahren seien es noch 2.400 gewesen.