Erste Daten lassen Wirkung von Moderna-Booster gegen Omikron abschätzen

Wie Biontech am 8. Dezember mitteilte, ist eine dritte Biontech-Dosis nach ersten vorläufigen Daten für den Schutz vor der Omikron-Variante notwendig. Warum eine dritte Dosis die Antikörperspiegel gegen Omikron ausreichend zu erhöhen scheint, eine zweite Dosis jedoch nicht, wisse man noch nicht, hieß es. Ein möglicher Grund sei die sogenannte Affinitätsreifung der Antikörper. Die Booster-Kampagne ist in Deutschland jedenfalls in vollem Gange und es scheint so, als müsse man bei Biontech in Zukunft nicht von einer dritten Dosis als Auffrischimpfung, sondern eher als Abschluss der Grundimmunisierung sprechen. Dabei zeichnet sich ab, dass Deutschland nicht über genügend Biontech-Impfstoff verfügt, um gegen die Omikron-Welle anzuimpfen.

Von Moderna steht in Deutschland währenddessen mehr Impfstoff zur Verfügung, jedoch waren bislang kaum Daten zur Wirksamkeit einer dritten Dosis gegen Omikron bekannt.