COVID-19-Impfstoffe gegen Omikron nicht nutzlos

Auch gibt es erste Daten zu dem zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 zugelassenen Antikörper-Duo Casirivimab/Imdevimab in Ronapreve®: „Die monoklonalen AK Imdevimab und Casirivimab sind – wie erwartet – bei Omikron wirkungslos“, schreibt Ciesek. In der Tat sind Antikörperpräparate hinsichtlich ihres Wirkverlustes noch empfindlicher als Impfstoffe: Im Gegensatz zu Vakzinen, die stets die Bildung von mehreren unterschiedlichen Antikörpern stimulieren, zielen Antikörper-Arzneimittel auf genau eine Struktur (Epitop) ab – bei Corona meist die Rezeptorbindungsdomäne am Spikeprotein, über die das Virus in die menschliche Zelle gelangt. Ist just diese eine Stelle im Virus mutiert, passen die Antikörper unter Umständen nicht mehr und der Antikörper verliert an Wirkung.