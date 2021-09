Kleiner Booster, große Wirkung

Noch in den nächsten Tagen will Moderna einen Antrag auf Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA für eine Auffrischungsdosis mit seinem COVID-19-Impfstoff Spikevax (mRNA1273) stellen – die FDA, die US-amerikanische Arzneimittelbehörde, hat diesen Antrag hingegen bereits erhalten. Es ist bereits der zweite Antrag auf eine Booster-Zulassung in den Vereinigten Staaten, über die Auffrischung mit Comirnaty will die FDA am 17. September beraten. Erst vor wenigen Tagen hatte die FDA den Weg für Auffrischimpfungen für Immungeschwächte geebnet.