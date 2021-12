Ob Booster oder Grundimmunisierung – COVID-19-Impfstoffe sind frei kombinierbar

Wie steht es nun aber um die Auffrischungsdosis – in den allermeisten Fällen eine dritte Dosis? Hierzu war bereits vergangene Woche eine Studie – ebenfalls im „Lancet“ – erschienen. Darin waren insgesamt 20 verschiedene Impfstoffkombinationen untersucht worden. Alle Kombinationen sollen am Ende eine ausreichende Immunität erreicht haben, negativ fiel jedoch VLA2001 auf. Erst vor Kurzem hat die EMA mit dem Rolling-Review zu diesem Ganzvirusimpfstoff von Valneva begonnen.

Die 2.878 Proband:innen der Studie waren über 30 Jahre alt und hatten vor mindestens 70 Tagen die zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca oder vor mindestens 84 Tagen die zweite Dosis des Biontech-Impfstoffs erhalten. Keiner hatte eine laborbestätige SARS-CoV-2-Infektion.

Auch hier war am Ende das Gesamtfazit, dass so gut wie jede Impfstoffkombination möglich ist: Alle Impfstoffe in der Studie hätten die Immunreaktion nach der zweifachen AstraZeneca-Impfung verstärkt. Nur nach der zweifachen Biontech-Impfung fiel Valneva negativ auf. Sicherheitsbedenken gab es insgesamt keine. Vier Impfstoffe zeigten jedoch eine erhöhte Nebenwirkungsrate in den ersten sieben Tagen: AstraZeneca nach Biontech, Moderna und Curevac nach AstraZeneca oder Biontech, sowie Janssen nach AstraZeneca oder Biontech.