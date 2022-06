Die internationalen Arzneimittelbehörden hatten schon im Januar dieses Jahres Wissenschaft und Hersteller ermutigt, bi- oder multivalente Impfstoffvarianten zu untersuchen. An Lebendimpfstoffe könne man leider noch nicht denken, erklärte Prof. Dr. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts im Januar, weil man das Coronavirus dazu noch nicht ausreichend verstehe. Auch multivalente Ansätze, die über bivalente hinausgehen, sah er noch skeptisch. Eine schnelle Umstellung der Produktion auf neue Varianten-Impfstoffe sei aber schnell möglich, hieß es, man müsse nur ein gemeinsames Signal finden, ab wann diese tatsächlich erfolgt. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen – angesichts einer möglicherweise drohenden „Sommerwelle“ aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Subtypen BA.5 und BA.4?

In „Science Immunology“ findet man, veröffentlicht am 2. Juni, eine Studie von Biontech, wonach eine Durchbruchinfektion mit dem Omikron-Subtyp BA.1 bei zwei- bis dreifach Geimpften zwar den Schutz gegen verschiedene SARS-CoV-2-Varianten zu erhöhen scheint – jedoch kaum gegen BA.4 und BA.5. „Anfang Mai hatten Experten noch vermutet, eine neue Welle wie in Südafrika könnte in Europa ausbleiben, weil die bislang hier dominierende BA.2-Variante ähnlicher zu BA.5 sei als die zuvor in Südafrika dominierende BA.1-Variante. Damit sei man in Europa eventuell etwas mehr immun gegen die neuen Subtypen. Der Anstieg der Zahlen in Portugal aktuell widerlegt das aber wohl“, erläuterte erst kürzlich DAZ-Autor Volker Budinger. Wie Lauterbach aber am 9. Juni twitterte, werde die Sommerwelle aus seiner Sicht „nicht wirklich gefährlich“, doch im Herbst müsse man vorbereitet sein.