Biontech / Pfizer: Zulassungsantrag für an BA.4/BA.5 angepassten COVID-19-Impfstoff

Die neuen Daten beziehen sich nun auf eine Phase-2/3-Studie bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren. Daraus gehe hervor, dass die darin beobachteten COVID-19-Fälle vor allem auf die Omikron-Variante BA.2 zurückzuführen seien. Die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 sollen während des Studienzeitraums zwar auch aufgetreten sein, jedoch wurden nur wenige Fälle unter Studienteilnehmern beobachtet. Zur Wirksamkeit gegen diese Varianten lässt sich also noch keine Aussage treffen. In Übereinstimmung mit dem Ansatz bei Erwachsenen arbeite Biontech jedoch mit der FDA auch an der Vorbereitung eines Notfallzulassungsantrags für einen an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Impfstoff für Kinder im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren.

Die EMA hat für Kinder unter fünf Jahren noch keinen Corona-Impfstoff zugelassen. „Pfizer und Biontech haben am 8. Juli 2022 einen Antrag zur Aktualisierung ihrer bedingten Marktzulassung in der Europäischen Union bei der EMA eingereicht. Der Antrag enthält Daten zur Sicherheit und Immunogenität, die eine Impfung von Kindern im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren unterstützen“, teilt Biontech mit. Die aktualisierten Daten zur Wirksamkeitsanalyse sollen in den kommenden Wochen bei der FDA sowie der EMA und anderen Zulassungsbehörden weltweit eingehen.