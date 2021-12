Biontech untersucht dritte Impfstoff-Dosis für die Kleinsten

Kaum ist das eine Thema bei Corona abgehakt, folgt das nächste. Während mittlerweile alle Kinder ab fünf Jahren, deren Eltern möchten, gegen COVID-19 geimpft werden können, steht schon die Frage im Raum, wie es mit den Kindern unter fünf Jahren weitergeht.

Bereits im Oktober erwartete die STIKO, dass zwischen Januar und März im neuen Jahr bei der EMA Zulassungsanträge für die COVID-19-Impfung bei Kinder zwischen sechs Monaten und vier Jahren eingehen werden. Die STIKO wolle eine entsprechende Empfehlung zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 beraten. Comirnaty® befinde sich mit einer Dosierung von 2x3 µg für die Altersgruppe zwischen zwei und vier Jahren in Phase 3, zwischen sechs Monaten und einem Jahr in Phase 2/3. Auch von Moderna seien für die Altersgruppe zwischen sechs Monaten und elf Jahren Zulassungsanträge angekündigt. So war der Stand im Oktober.