Positive Daten zum angepassten Biontech-Impfstoff

Daten gibt es auch zur Wirksamkeit gegen die Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5: Laborergebnisse bestätigen, dass die angepassten Omikron-Impfstoffe auch diese Subtypen neutralisieren, wenn auch in geringerem Maß als bei BA.1. So neutralisierten die Seren der Studienteilnehmer (56 Jahre und älter) in einem SARS-CoV-2 Neutralisierungstest BA.4 und BA.5 „effizient“, wobei die Titer ungefähr dreimal niedriger waren als bei BA.1. Pfizer/Biontech wollen in den kommenden Wochen weitere Studiendaten zu den Omikron-Varianten BA.4/BA.5 erheben.

Die Unternehmen wollen die wissenschaftlichen Daten nun rasch mit den Zulassungsbehörden besprechen. Am 15. Juni 2022 startete die EMA bereits ein Rolling-Review-Verfahren zum angepassten Biontech/Pfizer-Impfstoff.